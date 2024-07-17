BIST 100 Endeksi 5,26 Puan Azalarak Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi 5,26 Puan Azalarak Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 11.134,08 puandan tamamladı. Sanayi endeksi yüzde 0,05, teknoloji endeksi yüzde 0,78 ve hizmetler endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,22 değer kaybetti. Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 2.465 dolar olarak işlem görüyor. TCMB, doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,0149 lira, satışta 33,1472 lira olarak açıkladı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,3 artışla 84,1 dolardan işlem görüyor.

17.07.2024 18:39
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5,26 puan azalarak 11.134,08 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 12,99 puan ve yüzde 0,12 artarak 11.152,32 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.045,57, en yüksek 11.169,32 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 11.134,08 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,05, teknoloji endeksi yüzde 0,78 ve hizmetler endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,22 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,96 puan ve yüzde 0,02 kayıpla 12.091,33 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 54'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ve Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 465 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 465 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,5 artarak 2 milyon 642 bin 100 liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,0149 lira, satışta 33,1472 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,9991 lira, satışta 33,1314 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,3010 ve dolar/yen paritesi de 156,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 artışla 84,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi 5,26 Puan Azalarak Kapandı - Son Dakika

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