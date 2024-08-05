BIST 100 Endeksi 580 Puan Düşerek Kapandı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 580,06 puan düşerek 9.893,41 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 703,79 puan ve yüzde 6,72 azalışla 9.769,69 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.733,35, en yüksek 10.117,77 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,54 düşüşle 9.893,41 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 7,04, sanayi endeksi yüzde 6,48, hizmetler endeksi yüzde 4,74 ve mali endeks yüzde 5,44 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 630,72 puan ve yüzde 5,55 kayıpla 10.742,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin tümü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 410 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 410 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,6 azalarak 2 milyon 600 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,2340 lira, satışta 33,3672 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,0532 lira, satışta 33,1856 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0970, sterlin/dolar paritesi 1,2770 ve dolar/yen paritesi de 143,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 azalışla 76,3 dolardan işlem görüyor.