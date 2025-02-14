BIST 100 Endeksi 9.877,59'dan Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi 9.877,59'dan Kapandı

BIST 100 endeksi, gün içinde dalgalanarak önceki kapanışa göre 37,09 puan gerileyerek kapandı.

14.02.2025 19:16
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 37,09 puan azalarak 9.877,59 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 15,33 puan ve yüzde 0,15 artışla 9.930,00 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.855,10 puanı, en yüksek 9.954,21 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 9.877,59 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,12, teknoloji endeksi yüzde 0,31 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,01, hizmetler endeksi yüzde 0,91 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 53,43 puan ve yüzde 0,48 kayıpla 10.987,58 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 54'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 901 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 901 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,7 yükselişle 3 milyon 447 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,09, bileşik getirisi de yüzde 39,34 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,0808 lira, satışta 36,2253 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,0196 lira, satışta 36,1639 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0500, sterlin/dolar paritesi 1,2620 ve dolar/yen paritesi 152,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 azalışla 74,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi 9.877,59'dan Kapandı - Son Dakika

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