BIST 100 Endeksi 9.948,51 Puandan Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi 9.948,51 Puandan Kapandı

30.06.2025 19:08
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BIST 100 endeksi yüzde 5,78 artışla günü 9.948,51 puandan tamamladı, 95 hisse prim yaptı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 543,62 puan artarak 9.948,51 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 ve 47,97 puan yükselişle 9.452,86 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.450,80 puanı, en yüksek 9.949,51 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,78 değer kazancıyla 9.948,51 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 675,12 puan ve yüzde 6,44 değer kazancıyla 11.160,54 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 6,19, teknoloji endeksi yüzde 3,20, hizmetler endeksi yüzde 4,63 ve sanayi endeksi yüzde 3,39 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 95'i prim yaptı, 5'i geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Koç Holding ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 287,8 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 3 bin 287,8 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 4 milyon 170 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,28, bileşik getirisi yüzde 40,13 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39,7130, satışta 39,8721 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,7145, satışta 39,8737 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1754, sterlin/dolar paritesi 1,3700 ve dolar/yen paritesi 144,30 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,2 azalışla 66,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi 9.948,51 Puandan Kapandı - Son Dakika

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