BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

26.06.2025 18:58
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BIST 100 endeksi günü 9.301,05 puandan kapattı, %1,25 değer kaybı yaşandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 117,47 puan azalarak 9.301,05 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 ve 8,32 puan yükselişle 9.426,84 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.301,05 puanı, en yüksek 9.464,67 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,25 değer kaybıyla 9.301,05 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 153,67 puan ve yüzde 1,47 değer kaybıyla 10.333 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,50, teknoloji endeksi yüzde 4,18, hizmetler endeksi yüzde 1,46 ve sanayi endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 26'sı prim yaptı, 71'i geriledi, 3 tanesi yatay seyretti. Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 322 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 322 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 4 milyon 288 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,52, bileşik getirisi yüzde 42,10 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39,6711, satışta 39,8301 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,6114, satışta 39,7701 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1700, sterlin/dolar paritesi 1,3730 ve dolar/yen paritesi 144,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,8 artışla 67,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti - Son Dakika

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