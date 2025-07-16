BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

16.07.2025 19:08
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BIST 100 endeksi gün sonunda 10.121,52 puandan kapandı ve yüzde 1,02 düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 103,96 puan azalarak 10.121,52 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 14,72 puan ve yüzde 0,14 azalışla 10.210,76 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.990,12 puanı, en yüksek 10.306,71 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,02 değer kaybıyla 10.121,52 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 139,29 puan ve yüzde 1,22 değer kaybıyla 11.274,51 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 2,87 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1,17, sanayi endeksi yüzde 0,93 ve hizmetler endeksi yüzde 1,14 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 34'ü prim yaptı, 65'i geriledi, 1 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 368,5 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 368,5 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 4 milyon 317 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,99, bileşik getirisi de yüzde 41,60 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40.1357, satışta 40.2966 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40.0602, satışta 40.2208 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1710, sterlin/dolar paritesi 1,3470 ve dolar/yen paritesi 147 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,4 azalışla 67,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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