BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 46,45 puan azalarak 10.642,60 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 18,90 puan ve yüzde 0,18 artışla 10.707,95 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.622,91 puanı, en yüksek 10.722,97 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 değer kaybederek 10.642,60 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 64,92 puan ve yüzde 0,55 değer kaybıyla 11.818,22 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,03, hizmetler endeksi yüzde 0,13, mali endeks yüzde 0,27, sanayi endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 37'si prim yaptı, 62'si geriledi, 1 tanesi yatay seyretti. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Pegasus Hava Taşımacılığı ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 329,6 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 329,6 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 4 milyon 360 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40.3708, satışta 40.5325 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40.3647, satışta 40.5264 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1729, sterlin/dolar paritesi 1,3430 ve dolar/yen paritesi 147,774 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,1 azalışla 67,8 dolardan işlem görüyor.