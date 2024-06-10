BIST 100 Endeksi 141,06 Puan Azalarak 9.997,91 Puandan Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi 141,06 Puan Azalarak 9.997,91 Puandan Kapandı

BIST 100 Endeksi 141,06 Puan Azalarak 9.997,91 Puandan Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 141,06 puan azalarak 9.997,91 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 9.986,94 ve en yüksek 10.142,95 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,39 düşüşle tamamladı. Mali, sanayi, hizmetler ve teknoloji endeksleri de değer kaybetti. Altın ons fiyatı 2.305 dolar olarak belirlendi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 80,8 dolardan işlem görüyor.

10.06.2024 18:35
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 141,06 puan azalarak 9.997,91 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 6,55 puan ve yüzde 0,06 azalarak 10.132,42 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.986,94 ve en yüksek 10.142,95 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,39 düşüşle 9.997,91 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,58, sanayi endeksi yüzde 1,51, hizmetler endeksi yüzde 1,11 ve teknoloji endeksi yüzde 2,48 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 145,32 puan ve yüzde 1,32 kayıpla 10.888,66 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 17'si prim yaptı, 82'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Turkcell, Akban ve Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 305 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 305 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,8 azalışla 2 milyon 415 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,83'ten, bileşik getirisi de yüzde 42,60'tan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,3472 lira, satışta 32,4769 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,1698 lira, satışta 32,2987 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0740, sterlin/dolar paritesi 1,2720, dolar/yen paritesi de 156,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,8 artışla 80,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi 141,06 Puan Azalarak 9.997,91 Puandan Kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi 141,06 Puan Azalarak 9.997,91 Puandan Kapandı - Son Dakika
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