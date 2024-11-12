BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapandı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 49,92 puan azalarak 9.226,86 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 22,83 puan ve yüzde 0,25 düşüşle 9.253,94 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.190,16 puanı, en yüksek 9.288,83 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 azalışla 9.226,86 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,01 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,89, sanayi endeksi yüzde 0,99 ve teknoloji endeksi yüzde 1,43 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 64,71 puan ve yüzde 0,63 kayıpla 10.196,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'ü prim yaptı, 69'u geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Katılımevim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 608 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 608 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalarak 3 milyon 10 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,14, bileşik getirisi de yüzde 42,97 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,2888 lira, satışta 34,4262 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,2629 lira, satışta 34,4002 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0610, sterlin/dolar paritesi 1,2780 ve dolar/yen paritesi 154,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,5 artışla 72,3 dolardan işlem görüyor.