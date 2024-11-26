BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapandı

BIST 100 endeksi, yüzde 0,25 azalarak 9.636,12 puandan günü tamamladı. Hisselerin 39'u prim yaptı.

26.11.2024 19:18
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23,84 puan azalarak 9.636,12 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,84 puan ve yüzde 0,06 düşüşle 9.654,12 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.576,59 puanı, en yüksek 9.691,57 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 9.636,12 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,19 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,09, hizmetler endeksi yüzde 0,29 ve teknoloji endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 42,19 puan ve yüzde 0,40 kayıpla 10.623,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 57'si geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Gübre Fabrikaları, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 627 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 627 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalarak 3 milyon 53 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,32, bileşik getirisi de yüzde 40,80 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,5484 lira, satışta 34,6868 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,4942 lira, satışta 34,6325 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0490, sterlin/dolar paritesi 1,2560 ve dolar/yen paritesi 153,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 artışla 73,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapandı - Son Dakika

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