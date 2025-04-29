BIST 100 Endeksi Düşüşte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 değer kaybederek 9.247,9 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 59,07 puan ve yüzde 0,63 azalışla 9.247,9 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 34,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,29 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 1,71 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,77 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile ticaret partnerleri arasında süren tarife müzakerelerinden olumlu sonuçlanabileceğine dair iyimserlik, piyasalar üzerinde etkili oluyor.

Öte yandan, yurt içinde açıklanan verilere göre, işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,3 puan azalışla yüzde 7,9'a geriledi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ile JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.100 puanın destek, 9.300 ve 9.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.