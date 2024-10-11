BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Düştü

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 87,89 puan azalarak 8.876,22 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 22,94 puan ve yüzde 0,26 artışla 8.987,04 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.836,95 puanı, en yüksek 9.080,68 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,98 azalışla 8.876,22 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,08, hizmetler endeksi yüzde 0,77, sanayi endeksi yüzde 1,13 ve teknoloji endeksi yüzde 1,64 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 75,30 puan ve yüzde 0,76 kayıpla 9.884,80 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20'si prim yaptı, 80'i geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 658 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 658 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 2 milyon 885 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,1386 lira, satışta 34,2754 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,1283 lira, satışta 34,2651 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0950, sterlin/dolar paritesi 1,3080 ve dolar/yen paritesi 149,10 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 artışla 78,9 dolardan işlem görüyor.