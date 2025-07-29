BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Düşüşte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 54,84 puan azalarak 10.487,25 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 13,11 puan ve yüzde 0,12 artışla 10.555,20 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.487,25 puanı, en yüksek 10.589,61 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 değer kaybederek, 10.487,25 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 73,97 puan ve yüzde 0,63 değer kaybederek, 11.626,54 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,31 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,59, sanayi endeksi yüzde 0,75 ve teknoloji endeksi yüzde 0,97 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 31'i yükseldi, 67'si geriledi 2'si yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 324,8 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 324,8 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 348 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40.4647, satışta 40.6268 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40.4434, satışta 40.6055 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1534, sterlin/dolar paritesi 1,3338 ve dolar/yen paritesi 148,477 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 artışla 70,2 dolardan işlem görüyor.