BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,48 artarak 9.672,75 puandan kapandı. İşlem hacmi 60,5 milyar lira.

24.12.2024 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kazanarak 9.672,75 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 60,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,19, holding endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,91 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,39 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl gevşeme döngüsünü yavaşlatabileceğine yönelik sinyaller risk iştahını sınırlamaya devam ederken, Noel tatili öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranının takip edileceğini yurt dışında ise Noel tatili nedeniyle birçok borsada işlem gerçekleşmeyeceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.900 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Spor, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:01 Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu akşam Bakan Vedat Işıkhan başkanlığında 4. kez toplanıyor Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu akşam Bakan Vedat Işıkhan başkanlığında 4. kez toplanıyor
18:00 Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir
17:17 PKK’lı hainler Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı PKK'lı hainler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı
16:55 Suriye’de geçiş hükümeti Noel’i resmi tatil ilan etti Suriye'de geçiş hükümeti Noel'i resmi tatil ilan etti
16:19 Bakan Yerlikaya: Balıkesir’deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
08:11 Fenerbahçe, Anderson Talisca’da mutlu sona ulaştı Fenerbahçe, Anderson Talisca'da mutlu sona ulaştı
07:44 Uyarılar art arda geldi 6 il için turuncu kod Uyarılar art arda geldi! 6 il için turuncu kod
07:23 Pablo Escobar’ın kilit adamlarından Fabio Ochoa, 25 yıl sonra serbest kaldı Pablo Escobar'ın kilit adamlarından Fabio Ochoa, 25 yıl sonra serbest kaldı
07:16 Suriye’de TSK’nın desteğiyle 300 bin kişilik yeni bir ordu kurulacak Suriye'de TSK'nın desteğiyle 300 bin kişilik yeni bir ordu kurulacak
07:11 Görevdeyken 20 bin euro maaş alan Merkel kitabından servet kazandı Görevdeyken 20 bin euro maaş alan Merkel kitabından servet kazandı
07:07 Bingöl’de yolcu otobüs devrildi: 2 ölü, 16 yaralı Bingöl'de yolcu otobüs devrildi: 2 ölü, 16 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 20:01:03. #1.12#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.