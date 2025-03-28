BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,47 düşüşle 9.567,76 puandan başladı.

28.03.2025 10:19
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,47 düşüşle 9.567,76 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 45,07 puan ve yüzde 0,47 azalışla 9.567,76 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,80 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,61 ile orman kağıt basım olurken, en fazla kaybettiren yüzde 2,39 ile kimya petrol plastik oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kaybederek 9.612,84 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD'de gelecek hafta açıklanacak tarife kararları öncesi ticaret savaşlarının daha da şiddetlenebileceği endişesiyle negatif bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verisine çevrildi.

Öte yandan dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 20 Mart'taki ara toplantısına ilişkin özet yayımlandı. Özette, "Finansal varlık fiyatlarındaki oynaklığın azalmasına yönelik olarak alınan proaktif önlemlerin enflasyon görünümü üzerindeki yukarı yönlü riskleri sınırlaması amaçlanmaktadır. " ifadesine yer verildi.

Ayrıca özette, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacağı da belirtildi.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE), Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, İngiltere'de büyüme ve Almanya'da işsizlik oranının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 puanın destek, 9.650 ve 9.750 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika

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