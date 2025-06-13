BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 3,71 düşüşle 9.166,80 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,71 değer kaybederek 9.520,22 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 353,42 puan ve yüzde 3,71 azalışla 9.166,80 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 4,77, holding endeksi yüzde 4,10 değer kaybetti.

Sektör endeksleri tümü kaybettirirken, en fazla gerileyen yüzde 5,95 ile ulaşım oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanması, ABD-Çin görüşmelerinin sağladığı iyimserliği gölgede bırakırken, gerilimin daha da artacağına yönelik endişeler risk algısını yükseltti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

Orta Doğu'dan gelen haberlerin yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.