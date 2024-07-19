BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 yükselişle 11.144,59 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,14 puan ve yüzde 0,05 artarak 11.144,59 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,32 ve holding endeksi yüzde 0,11 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri içerisinde en çok kazandıran yüzde 1,61 ile metal ana sanayi, en fazla kaybettiren bankacılık oldu. Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 11.139,46 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 11.252,11 puana çıkardı. Analistler, küresel pay piyasalarında artan jeopolitik riskler ve ABD borsalarında teknoloji hisseleriyle başlayan satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla negatif bir seyir izlendiğini söyledi. Bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

19.07.2024 10:03
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 yükselişle 11.144,59 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,14 puan ve yüzde 0,05 artarak 11.144,59 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32 ve holding endeksi yüzde 0,11 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri içerisinde en çok kazandıran yüzde 1,61 ile metal ana sanayi, en fazla kaybettiren bankacılık oldu.

Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 11.139,46 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 11.252,11 puana çıkardı.

Analistler, küresel pay piyasalarında artan jeopolitik riskler ve ABD borsalarında teknoloji hisseleriyle başlayan satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika

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