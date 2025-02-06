BIST 100 Endeksi Günü Artışla Kapattı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Artışla Kapattı

BIST 100 endeksi, 9.842,15 puanla günü yüzde 1,26 artışla tamamlarken, mali ve sanayi endeksleri kazandı.

06.02.2025 19:16
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 122,35 puan artarak 9.842,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 63,04 puan ve yüzde 0,65 artışla 9.782,85 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.780,61 puanı, en yüksek 9.866,50 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,26 artışla 9.842,15 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,84, sanayi endeksi yüzde 1,39, teknoloji endeksi yüzde 0,34 ve hizmetler endeksi yüzde 1,74 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 151,65 puan ve yüzde 1,40 kazançla 10.955,55 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 74'ü prim yaptı, 23'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Koç Holding, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 848 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 2 bin 848 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 yükselişle 3 milyon 331 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,56, bileşik getirisi de yüzde 38,72 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,8081 lira, satışta 35,9516 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,8432 lira, satışta 35,9868 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0360, sterlin/dolar paritesi 1,2410 ve dolar/yen paritesi 151,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 azalışla 74,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü Artışla Kapattı - Son Dakika

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