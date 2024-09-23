BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Kapadı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12,50 puan azalarak 9.887,75 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 58,95 puan ve yüzde 0,60 artışla 9.959,21 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.857,72 puanı, en yüksek 9.980,91 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 9.887,75 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,24 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,05, sanayi endeksi yüzde 0,94 ve teknoloji endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 21,65 puan ve yüzde 0,20 kazançla 10.982,58 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27'si prim yaptı, 70'i geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 630 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 630 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,7 artışla 2 milyon 947 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,54'ten, bileşik getirisi de yüzde 39,88'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,0389 lira, satışta 34,1753 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,9293 lira, satışta 34,0652 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1130, sterlin/dolar paritesi 1,3350 ve dolar/yen paritesi 143,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 azalışla 73,5 dolardan işlem görüyor.