BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Kapattı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 229,98 puan azalarak 9.774,40 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 86,04 puan ve yüzde 0,86 azalışla 9.918,35 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.749,91 puanı, en yüksek 9.918,35 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,30 azalışla 9.774,40 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,68, sanayi endeksi yüzde 1,88, teknoloji endeksi yüzde 1,21 ve hizmetler endeksi yüzde 1,81 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 267,22 puan ve yüzde 2,40 kayıpla 10.854,91 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 14'ü prim yaptı, 86'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 816 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 816 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 yükselişle 3 milyon 242 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,44, bileşik getirisi de yüzde 38,58 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,8771 lira, satışta 36,0209 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,7379 lira, satışta 35,8811 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0300, sterlin/dolar paritesi 1,2380 ve dolar/yen paritesi 154,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,1 azalışla 75,5 dolardan işlem görüyor.