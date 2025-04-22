BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Kapattı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Kapattı

BIST 100 endeksi 9.312,13 puandan kapanarak 9,51 puan değer kaybetti. Teknoloji endeksi yükseldi.

22.04.2025 19:10
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,51 puan azalarak 9.312,13 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 57,11 puan ve yüzde 0,61 artışla 9.378,74 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.286,36 puanı, en yüksek 9.409,06 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 değer kaybıyla 9.312,13 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 27,66 puan ve yüzde 0,27 kazançla 10.137,47 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,27, sanayi endeksi yüzde 0,51, hizmetler endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,24 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 28'i prim yaptı, 70'i geriledi, 2'si yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Tofaş, Akbank ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 418 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 418 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 4 milyon 289 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 41,89, bileşik getirisi de yüzde 46,28 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 38,1047, satışta 38,2574 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,0873, satışta 38,2399 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1480, sterlin/dolar paritesi 1,3380 ve dolar/yen paritesi 140,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,5 artışla 66,7 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Kapattı - Son Dakika

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