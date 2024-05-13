BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü düşüşle tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre yüzde 1,59 azalışla 10.055,98 puandan kapandı. Mali, teknoloji, sanayi ve hizmetler endeksleri de değer kaybetti. Altın ons fiyatı ise 2.334 dolardan işlem görüyor.

13.05.2024 18:59
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Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi 162,60 puan azalarak, günü 10.055,98 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 32,65 puan ve yüzde 0,32 artışla 10.251,22 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.055,98 puan ve en yüksek 10.288,70 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 1,59 azalışla 10.055,98 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,83, teknoloji endeksi yüzde 3,52, sanayi endeksi yüzde 2,16 ve hizmetler endeksi yüzde 1,52 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, günü, önceki kapanışa göre 138,52 puan ve yüzde 1,25 kayıpla 10.920,87 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 10'u prim yaptı, 90'ı geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 334 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 334 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1 azalışla 2 milyon 450 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,78'den, bileşik getirisi de yüzde 43,74'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,1271 lira, satışta 32,2558 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,1309 lira, satışta 32,2596 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,2550, dolar/yen paritesi de 156,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,5 artışla 82,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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