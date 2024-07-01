BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,86 azalışla 10.343,31 puandan tamamladı. Mali, sanayi, teknoloji ve hizmetler endeksleri de değer kaybetti. Altın ons fiyatı 2.328 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı geriledi. TCMB'nin açıkladığı efektif kur ise dolar için alışta 32,5979 lira, satışta 32,7285 lira olarak belirlendi.

01.07.2024 18:49
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 304,60 puan azalarak 10.343,31 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 66,16 puan ve yüzde 0,62 artarak 10.714,07 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.254,36 ve en yüksek 10.743,74 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,86 azalışla 10.343,31 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,23, sanayi endeksi yüzde 3,09, teknoloji endeksi yüzde 3,72 ve hizmetler endeksi yüzde 2,47 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 306,04 puan ve yüzde 2,65 kayıpla 11.253,71 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 3'ü prim yaptı, 97'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 328 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 328 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,2 azalarak 2 milyon 485 bin 900 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,71'den, bileşik getirisi de yüzde 41,27'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,5979 lira, satışta 32,7285 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,8032 lira, satışta 32,9347 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0720, sterlin/dolar paritesi 1,2640 ve dolar/yen paritesi de 161,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 artışla 86 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika

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