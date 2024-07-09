BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 67,50 puan azalarak 10.796,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 24,92 puan ve yüzde 0,23 artarak 10.889,00 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.772,29 ve en yüksek 10.900,64 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 azalışla 10.796,57 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,11, sanayi endeksi yüzde 0,53 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 2,24 ve hizmetler endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 113,69 puan ve yüzde 0,96 kayıpla 11.749,01 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 51'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 354 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 354 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,5 artarak 2 milyon 508 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,47'den, bileşik getirisi de yüzde 39,80'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,7133 lira, satışta 32,8444 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,6172 lira, satışta 32,7479 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0810, sterlin/dolar paritesi 1,2780 ve dolar/yen paritesi de 161,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 azalışla 84,5 dolardan işlem görüyor.