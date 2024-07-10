BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,49 azalışla 10.743,30 puandan tamamladı. Sanayi, mali, teknoloji ve hizmetler endeksleri de değer kaybetti. Altın ons fiyatı 2.379 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı geriledi. TCMB'nin dolar efektif kurunu alışta 32,8619 lira, satışta 32,9936 lira olarak açıkladığı belirtildi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise artışla 85,0 dolardan işlem gördü.

10.07.2024 18:45
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 53,28 puan azalarak 10.743,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 20,99 puan ve yüzde 0,19 artarak 10.817,56 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.708,98 ve en yüksek 10.826,55 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,49 azalışla 10.743,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,12, mali endeks yüzde 0,74, teknoloji endeksi yüzde 1,22 ve hizmetler endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 96,86 puan ve yüzde 0,82 kayıpla 11.652,16 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 63'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın İşletmeleri, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 379 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 379 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,01 azalarak 2 milyon 507 bin 500 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,89'dan, bileşik getirisi de yüzde 40,30'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,8619 lira, satışta 32,9936 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,7133 lira, satışta 32,8444 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2840 ve dolar/yen paritesi de 161,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 85,0 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika

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