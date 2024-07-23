BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 azalışla 11.089,53 puandan tamamladı. Sanayi endeksi yüzde 0,14, mali endeks yüzde 0,97, hizmetler endeksi yüzde 0,72 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 2,81 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2.406 dolar olarak belirlendi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 80,1 dolardan işlem görüyor.

23.07.2024 18:37
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 83,22 puan azalarak 11.089,53 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 13,23 puan ve yüzde 0,12 artarak 11.185,98 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.039,15, en yüksek 11.187,44 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 azalışla 11.089,53 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,14, mali endeks yüzde 0,97, hizmetler endeksi yüzde 0,72 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 2,81 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 121,44 puan ve yüzde 1 kayıpla 12.055,59 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47'si prim yaptı, 51'i geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 406 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 406 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 2,2 artarak 2 milyon 585 bin liraya çıktı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,53'ten, bileşik getirisi de yüzde 42,24'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,8575 lira, satışta 32,9892 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,9210 lira, satışta 33,0530 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2910 ve dolar/yen paritesi de 156,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,8 azalışla 80,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika

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