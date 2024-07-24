BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 97,96 puan azalarak 10.991,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,10 puan ve yüzde 0,03 artarak 11.092,63 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.991,57, en yüksek 11.121,33 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 azalışla 10.991,57 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,35, mali endeks yüzde 1,22, hizmetler endeksi yüzde 0,45 ve teknoloji endeksi yüzde 0,80 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 106,14 puan ve yüzde 0,88 kayıpla 11.949,45 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 58'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ile Agrotech Teknoloji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 427 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 427 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,2 artarak 2 milyon 590 bin liraya çıktı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,55'ten, bileşik getirisi de yüzde 42,26'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,7877 lira, satışta 32,9191 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,8575 lira, satışta 32,9892 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2920 ve dolar/yen paritesi de 153,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 artışla 80,8 dolardan işlem görüyor.