BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 78,83 puan düşüşle 9.828,56 puandan kapandı. Teknoloji, sanayi, hizmetler ve mali endeksler değer kaybetti. Altın fiyatları ve döviz kurları da açıklandı.

12.08.2024 18:53
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 78,83 puan düşüşle 9.828,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 72,76 puan ve yüzde 0,73 artışla 9.980,15 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.807,35, en yüksek 10.078,12 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 düşüşle 9.828,56 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,48, sanayi endeksi yüzde 1,72, hizmetler endeksi yüzde 0,63 ve mali endeks yüzde 0,39 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 43,76 puan ve yüzde 0,41 kayıpla 10.710,61 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 17'si prim yaptı, 83'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ve Pegasus en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 458 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 458 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,4 azalarak 2 milyon 610 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,92, bileşik getirisi de yüzde 42,71 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,4609 lira, satışta 33,5950 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,4362 lira, satışta 33,5702 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,2780 ve dolar/yen paritesi de 147,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 artışla 80,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika

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