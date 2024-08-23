BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 253,30 puan azalarak 9.668,10 puandan kapandı. Endeks gün içinde en düşük 9.651,21 puanı, en yüksek 9.935,21 puanı gördü. Mali, sanayi, hizmetler ve teknoloji endeksleri değer kaybetti. Altın fiyatları ve döviz kurları da açıklandı.

23.08.2024 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 253,30 puan azalarak 9.668,10 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 6,02 puan ve yüzde 0,06 yükselişle 9.927,42 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.651,21 puanı, en yüksek 9.935,21 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,55 azalışla 9.668,10 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,89, sanayi endeksi yüzde 2,34, hizmetler endeksi yüzde 1,90 ve teknoloji endeksi yüzde 2,10 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 270,03 puan ve yüzde 2,48 kayıpla 10.637,51 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 3'ü prim yaptı, 97'si geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C) ve Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 517 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 517 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,3 artışla 2 milyon 791 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,8626 lira, satışta 33,9983 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,8269 lira, satışta 33,9625 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1190, sterlin/dolar paritesi 1,3220 ve dolar/yen paritesi 144,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2 artışla 78,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Bıst, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
19:09 Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
18:47 Bakanlık, İstanbul Vaniköy’deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu Bakanlık, İstanbul Vaniköy'deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 00:13:42. #1.11#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement