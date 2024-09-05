BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Kapatıyor

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 48,17 puan azalarak 9.936,76 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 45,58 puan ve yüzde 0,46 artışla 10.030,51 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.987,19 puanı, en yüksek 10.040,28 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 azalışla 9.936,76 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,40, hizmetler endeksi yüzde 0,71 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,35, teknoloji endeksi yüzde 0,89 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 91,18 puan ve yüzde 0,83 kayıpla 10.922,24 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65'i prim yaptı, 33'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 507 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 507 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,4 yükselerek 2 milyon 803 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,61'den, bileşik getirisi de yüzde 42,34'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,8854 lira, satışta 34,0212 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,9487 lira, satışta 34,0847 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1080, sterlin/dolar paritesi 1,3160 ve dolar/yen paritesi 143,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,6 artışla 73,1 dolardan işlem görüyor.