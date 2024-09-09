BIST 100 Endeksi 9.699,56'dan Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi 9.699,56'dan Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü düşüşle tamamladı. Endeks, gün içinde en düşük 9.699,56 puanı gördü ve önceki kapanışa göre yüzde 0,73 azalışla 9.699,56 puandan kapandı. Altın fiyatları ise yükseliş gösterdi.

09.09.2024 19:17
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 71,60 puan azalarak 9.699,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 24,08 puan ve yüzde 0,25 artışla 9.795,24 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.699,56 puanı, en yüksek 9.838,01 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 azalışla 9.699,56 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,31, hizmetler endeksi yüzde 0,56, sanayi endeksi yüzde 0,04 ve teknoloji endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 110,61 puan ve yüzde 1,03 kayıpla 10.622,40 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27'si prim yaptı, 68'i geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 495 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 495 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,1 artarak 2 milyon 792 bin 999 liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,9439 lira, satışta 34,0799 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,8700 lira, satışta 34,0057 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1040, sterlin/dolar paritesi 1,3070 ve dolar/yen paritesi 142,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,6 azalışla 71 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi 9.699,56'dan Kapandı - Son Dakika

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