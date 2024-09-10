BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Kapattı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 75,52 puan azalarak 9.624,04 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 37,61 puan ve yüzde 0,39 artışla 9.737,17 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.588,02 puanı, en yüksek 9.788,36 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 9.624,04 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,22, sanayi endeksi yüzde 1, hizmetler endeksi yüzde 0,18 ve teknoloji endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 82,78 puan ve yüzde 0,78 kayıpla 10.539,61 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 26'sı prim yaptı, 72'si geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 514 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 514 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,1 azalarak 2 milyon 791 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,9666 lira, satışta 34,1027 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,9439 lira, satışta 34,0799 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1030, sterlin/dolar paritesi 1,3060 ve dolar/yen paritesi 142,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 4,11 azalışla 68,8 dolardan işlem görüyor.