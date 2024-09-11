BIST 100 Endeksi 9.419,66'da Kapandı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 204,39 puan azalarak 9.419,66 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 14,04 puan ve yüzde 0,15 azalışla 9.610,01 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.413,41 puanı, en yüksek 9.643,46 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,12 azalışla 9.419,66 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,48, sanayi endeksi yüzde 2,63, hizmetler endeksi yüzde 1,35 ve teknoloji endeksi yüzde 2,75 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 191,55 puan ve yüzde 1,82 kayıpla 10.348,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 5'i prim yaptı, 93'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Akbank ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 513 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 513 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,1 artarak 2 milyon 795 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,9161 lira, satışta 34,0520 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,9666 lira, satışta 34,1027 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1010, sterlin/dolar paritesi 1,3020 ve dolar/yen paritesi 141,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,2 azalışla 69,4 dolardan işlem görüyor.