BIST 100 Endeksi Günü Hafif Değer Kaybıyla Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Hafif Değer Kaybıyla Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kaybederek 11.134,08 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,41 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 2,45 ile spor oldu. Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene iki kez faiz indirimine gideceği beklentisine karşın, ABD'de gerçekleştirilecek seçimin sonuçlarının oluşturduğu belirsizliklerle küresel piyasalarda yön arayışının öne çıktığını söyledi. Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, İngiltere'de işsizlik oranının takip edileceğini söyleyen analistler, bankanın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözle bakıldığını aktardı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.250 ve 11.350 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

17.07.2024 18:27
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kaybederek 11.134,08 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,26 puan azalırken, toplam işlem hacmi 98,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,41 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 2,45 ile spor oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene iki kez faiz indirimine gideceği beklentisine karşın, ABD'de gerçekleştirilecek seçimin sonuçlarının oluşturduğu belirsizliklerle küresel piyasalarda yön arayışının öne çıktığını söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, İngiltere'de işsizlik oranının takip edileceğini söyleyen analistler, bankanın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözle bakıldığını aktardı.

Politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalardan alınacak ipuçlarının da yakından takip edileceğine dikkati çeken analistler, Avro Bölgesi'nde ekonomik aktivitenin öngörülenden daha fazla yavaşladığına işaret eden makroekonomik verilerden kaynaklanan endişelerin varlığını koruduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.250 ve 11.350 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü Hafif Değer Kaybıyla Tamamladı - Son Dakika

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