BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

24.07.2025 18:52
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BIST 100 endeksi, TCMB'nin faiz indirimine bağlı olarak yüzde 0,92 değer kazanarak 10.689,05 puana ulaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kazanarak 10.689,05 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 97,07 puan artarken, toplam işlem hacmi 138,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,12, holding endeksi yüzde 0,96 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,78 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren ise yüzde 1,12 ile inşaat oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 300 baz puan düşürerek yüzde 43'e çekti.

BIST 100 endeksi, TCMB, beklentilerin üzerinde gerçekleşen faiz indirimi kararının ardından genele yayılan alımların etkisiyle 10.780 seviyelerini test ettikten sonra, kar satışlarıyla yaşanan kısmi geri çekilmeye rağmen günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtti.

Öte yandan, küresel piyasalarda ticaret görüşmelerine ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olduğunu vurgulayan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı - Son Dakika

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