BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kaybederek 11.117,63 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,49 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,06 ile spor, en çok gerileyen yüzde 2,43 ile gıda içecek oldu. Küresel pay piyasalarında artan jeopolitik riskler ve ABD borsalarında teknoloji hisseleriyle başlayan satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla negatif bir seyir izlendi. Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi de küresel piyasalarda risk algısını artırdı. Öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

19.07.2024 13:13
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kaybederek 11.117,63 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,83 puan azalışla 11.117,63 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 47,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,49 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,06 ile spor, en çok gerileyen yüzde 2,43 ile gıda içecek oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında artan jeopolitik riskler ve ABD borsalarında teknoloji hisseleriyle başlayan satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

Öte yandan Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi de küresel piyasalarda risk algısını artırdı.

Öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika

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