BIST 100'de Yükseliş Sürekliyors - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100'de Yükseliş Sürekliyors

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kazanarak 9.782,32 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,14 ve holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.

09.09.2024 14:51
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kazanarak 9.782,32 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,16 puan artışla 9.782,32 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 29 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,14 ve holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,13 ile gıda içecek, en çok gerileyen ise yüzde 1,43 ile madencilik oldu.

Analistler, Küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ekonomide durgunluk endişesini beslemesiyle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, yeni haftada gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımların büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ederken, ülkedeki makroekonomik veri akışı ve yetkililerin sözle yönlendirmeleri yakından takip ediliyor.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de toptan eşya stokları ve tüketici enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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