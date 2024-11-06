BIST 100 Endeksi Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 243,75 puan artarak 8.862,32 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 29,37 puan ve yüzde 0,34 yükselişle 8.647,94 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.586,90 puanı, en yüksek 8.915,87 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,83 artışla 8.862,32 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,27, hizmetler endeksi yüzde 3,57, sanayi endeksi yüzde 2,18 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 256,46 puan ve yüzde 2,70 kazançla 9.759,54 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88'i prim yaptı, 12'si geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, BİM Birleşik Mağazalar ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 666 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 666 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalarak 3 milyon 77 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34.1601 lira, satışta 34.2970 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34.2580 lira, satışta 34.3953 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0720, sterlin/dolar paritesi 1,2860 ve dolar/yen paritesi 154,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 azalışla 75,2 dolardan işlem görüyor.