BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükseldi

16.06.2025 19:18
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BIST 100 endeksi, günü 9.350,01 puandan kapatarak 38,13 puan arttı. Hisse senetleri karışık seyir izledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 38,13 puan artarak 9.350,01 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 ve 3,14 puan azalışla 9.308,75 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.218,78 puanı, en yüksek 9.434,14 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 değer kazancıyla 9.350,01 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 42,86 puan ve yüzde 0,41 kazançla 10.397,97 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,35, sanayi endeksi yüzde 0,73, hizmetler endeksi yüzde 0,43 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,74 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 34'ü geriledi. 5 tanesi yatay seyretti. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 403 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 403 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 355 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,93, bileşik getirisi de yüzde 43,93 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39,2934, satışta 39,4509 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,2272, satışta 39,3844 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1580, sterlin/dolar paritesi 1,3590 ve dolar/yen paritesi 144,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,8 azalışla 70,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika

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