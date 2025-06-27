BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükseldi

27.06.2025 19:05
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 9.404,89 puanla kapatarak yüzde 1,12 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 103,84 puan artarak 9.404,89 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 ve 9,02 puan yükselişle 9.310,07 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.235,32 puanı, en yüksek 9.431,35 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,12 değer kazancıyla 9.404,89 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 152,42 puan ve yüzde 1,48 değer kazancıyla 10.485,43 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,32, teknoloji endeksi yüzde 3,23, hizmetler endeksi yüzde 0,56 ve sanayi endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55'i prim yaptı, 41'i geriledi, 4 tanesi yatay seyretti. Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 272 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 272 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalışla 4 milyon 218 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,30, bileşik getirisi yüzde 41,97 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39,7145, satışta 39,8737 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,6711, satışta 39,8301 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1710, sterlin/dolar paritesi 1,3710 ve dolar/yen paritesi 144,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,2 artışla 66,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika

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