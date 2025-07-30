BIST 100 Endeksi Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,22 değer kazanarak 10.615,28 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 128,03 puan ve yüzde 1,22 artışla 10.615,28 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 53,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,99 ve holding endeksi yüzde 1,03 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 5 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen yüzde 0,9 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden alınan sinyaller ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunurken, günün ilk yarısında endeks genele yayılan alımların etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,2 puan artışla yüzde 8,6 olurken, ekonomik güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,4 azalışla 96,3 değerini aldı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD, Almanya ve Avro Bölgesine ilişkin büyüme verileri başta olmak üzere yoğun bir takvimin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.