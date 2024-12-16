BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti

BIST 100, haftaya yüzde 0,21 artışla 10.146,61 puandan başladı; bankacılık değeri yükseldi.

16.12.2024 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,21 yükselişle 10.146,61 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,15 puan ve yüzde 0,21 artışla 10.146,61 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,07 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,53 ile tekstil deri, en çok kaybettiren ise yüzde 0,44 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 değer kazanarak 10.125,46 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya karışık bir seyirle başladı.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele kapsamında merkez bankaları sıkı para politikalarını gevşetmeye devam ederken, ülkelerin hedeflenen enflasyon oranlarına henüz yakalayamamış olmaları küresel ekonomi üzerinde belirsizliğin oluşmasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Baknası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:37 Başbakan Olaf Scholz Meclis’te güvenoyu alamadı Almanya erken seçime gidiyor Başbakan Olaf Scholz Meclis'te güvenoyu alamadı! Almanya erken seçime gidiyor
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:58 Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK’dan açıklama Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK'dan açıklama
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
14:07 Asgari ücretin kritik toplantısı sona erdi İşte ilk açıklama Asgari ücretin kritik toplantısı sona erdi! İşte ilk açıklama
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
06:44 Putin’e destek için gelen askerler dost birliğe ateş açtı: 8 ölü Putin'e destek için gelen askerler dost birliğe ateş açtı: 8 ölü
02:30 İntihar edeceğini söyleyen gençten kahreden haber İntihar edeceğini söyleyen gençten kahreden haber
00:11 Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Esad’ın devrilmesi sürecinin parçası olmadı Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Esad'ın devrilmesi sürecinin parçası olmadı
23:44 Erdoğan, Sarı Gelin türküsünü seslendirdi Erdoğan, Sarı Gelin türküsünü seslendirdi
23:24 Bakan Tekin’in Erdoğan’a teşekkür etmesinden rahatsız olan CHP’li vekillere verdiği yanıt olay oldu Bakan Tekin'in Erdoğan'a teşekkür etmesinden rahatsız olan CHP'li vekillere verdiği yanıt olay oldu
23:16 80 kişilik AFAD ekibi, Sednaya Hapishanesi’nde arama kurtarma çalışmalarına katılacak 80 kişilik AFAD ekibi, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışmalarına katılacak
23:07 Bakan Göktaş’tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması Bakan Göktaş'tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 18:47:02. #1.12#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.