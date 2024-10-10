BIST 100 Endeksi Yükselişle Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişle Açıldı

BIST 100 endeksi, güne %0,05 artışla 9.137,30 puandan başladı. Spor sektörü en çok kazanan oldu.

10.10.2024 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 yükselişle 9.137,30 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,00 puan ve yüzde 0,05 artışla 9.137,30 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,28 ile spor, en fazla kaybettiren yüzde 0,59 ile ticaret oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 değer kazanarak 9.132,30 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapılabileceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün gözler ülkede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, uzun süredir devam eden yüksek faiz döneminin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı endişesi varlığını koruyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, sanayi üretimi ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.850 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Banka, Spor, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişle Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:58 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor İşin aslı ortaya çıktı Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı
10:26 Karakteri de futbolculuğu kadar sağlam Merih Demiral’dan U16 Milli Takım futbolcularına telefon jesti Karakteri de futbolculuğu kadar sağlam! Merih Demiral'dan U16 Milli Takım futbolcularına telefon jesti
09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
21:18 Tartışma yaratacak karar Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi Tartışma yaratacak karar! Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi
15:37 Minnesota’da İki Genç Hokey Oyuncusuna Cinsel İstismarda Bulunan Kadın Suçunu İtiraf Etti Minnesota'da İki Genç Hokey Oyuncusuna Cinsel İstismarda Bulunan Kadın Suçunu İtiraf Etti
15:28 İsrail’de dört farklı noktada meydana gelen bıçaklı saldrılarda 6 kişi yaralandı İsrail'de dört farklı noktada meydana gelen bıçaklı saldrılarda 6 kişi yaralandı
15:27 Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyt’in dublörünü görenler şaştı kaldı, böyle benzerlik görülmedi Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyt'in dublörünü görenler şaştı kaldı, böyle benzerlik görülmedi
15:20 Köfteci Ramiz’den köfte krizi sonrası dikkat çeken açıklama Köfteci Ramiz'den köfte krizi sonrası dikkat çeken açıklama!
15:00 Discord’da şantaja uğradığı söylenen ünlü fenomenden jet yanıt Discord'da şantaja uğradığı söylenen ünlü fenomenden jet yanıt
14:50 Yolculuk ettiği otobüsteki muavinden gelen mesajları görünce emniyete koştu Yolculuk ettiği otobüsteki muavinden gelen mesajları görünce emniyete koştu
14:45 Fırıncılar Odası: Yüksek enflasyon nedeniyle ekmeğe zam kaçınılmaz Fırıncılar Odası: Yüksek enflasyon nedeniyle ekmeğe zam kaçınılmaz
14:40 Icardi ve Wanda Nara’dan gece yarısı skandal paylaşım Icardi ve Wanda Nara'dan gece yarısı skandal paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 11:55:05. #1.12#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yükselişle Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.