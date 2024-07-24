BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 yükselişle 11.092,63 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,10 puan ve yüzde 0,03 artarak 11.092,63 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri içerisinde en çok kazandıran yüzde 0,63 ile taş, toprak, en fazla kaybettiren yüzde 0,23 ile iletişim oldu. Analistler, ABD'nin büyük şirketlerinin açıkladıkları bilançolarda şirket karlılıklarının beklentilerin altında kalmasıyla artan satış baskısı sonrası küresel pay piyasalarının negatif seyrettiğini belirterek, ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu aktardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken, politika metninde 'enflasyonla mücadele konusunda kararlı olunduğu' mesajı verildi. Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puanın destek, 11.150 ve 11.250 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

24.07.2024 10:03
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 yükselişle 11.092,63 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,10 puan ve yüzde 0,03 artarak 11.092,63 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri içerisinde en çok kazandıran yüzde 0,63 ile taş, toprak, en fazla kaybettiren yüzde 0,23 ile iletişim oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 azalışla 11.089,53 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'nin büyük şirketlerinin açıkladıkları bilançolarda şirket karlılıklarının beklentilerin altında kalmasıyla artan satış baskısı sonrası küresel pay piyasalarının negatif seyrettiğini belirterek, ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu aktardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken, politika metninde "enflasyonla mücadele konusunda kararlı olunduğu" mesajı verildi.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puanın destek, 11.150 ve 11.250 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı - Son Dakika

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