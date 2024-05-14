BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,17 değer kazanarak 10.173,42 puandan tamamladı. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kazandı. ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artarken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları piyasalarda belirsizlik yarattı.

14.05.2024 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,17 değer kazanarak 10.173,42 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 117,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 103,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,47, holding endeksi yüzde 2,07 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,89 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,07 ile inşaat oldu.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık bazda yüzde 2,2 yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, kısıtlayıcı para politikasının enflasyonu düşürmesinin beklenenden daha uzun sürebileceğini düşündüğünü belirtti.

Analistler, ABD'de açıklanan ÜFE verisi ve Powell'ın açıklamalarıyla Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, yarın ülkede açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Yarın yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de TÜFE'nin yanı sıra Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretiminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Merkez Bankası, Jerome Powell, Bıst, Fed, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
15:40 İstanbul’da metro durağı çıkışında bomba bulundu İstanbul'da metro durağı çıkışında bomba bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 17:16:31. #1.12#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement