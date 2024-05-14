BIST 100 Endeksi 117,44 Puan Artarak 10.173,42 Puandan Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi 117,44 Puan Artarak 10.173,42 Puandan Kapandı

BIST 100 Endeksi 117,44 Puan Artarak 10.173,42 Puandan Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,17 artışla 10.173,42 puandan tamamladı. Mali endeks yüzde 1,65, sanayi endeksi yüzde 0,71 ve hizmetler endeksi yüzde 0,75 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 2,08 değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2.363 dolar olarak belirlendi.

14.05.2024 18:50
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 117,44 puan artarak 10.173,42 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 42,63 puan ve yüzde 0,42 artışla 10.098,61 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.036,41 puanı ve en yüksek 10.273,14 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 1,17 artışla 10.173,42 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,65, sanayi endeksi yüzde 0,71 ve hizmetler endeksi yüzde 0,75 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 2,08 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 161,97 puan ve yüzde 1,48 kazançla 11.082,84 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 58'i prim yaptı, 39'u geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Ereğli Demir Çelik ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 363 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 353 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1,2 azalışla 2 milyon 420 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,78'den, bileşik getirisi de yüzde 43,74'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,1721 lira, satışta 32,3010 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,1271 lira, satışta 32,2558 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2590, dolar/yen paritesi de 156,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 azalışla 82,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi 117,44 Puan Artarak 10.173,42 Puandan Kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi 117,44 Puan Artarak 10.173,42 Puandan Kapandı - Son Dakika
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