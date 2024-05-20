BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 95,99 puan artarak 10.739,57 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 10.633,93 puanı ve en yüksek 10.775,00 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 0,90 artış kaydetti. Altın ons fiyatı ise 2.424 dolar olarak belirlendi.

20.05.2024 18:45
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 95,99 puan artarak 10.739,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 17,22 puan ve yüzde 0,16 artışla 10.660,80 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.633,93 puanı ve en yüksek 10.775,00 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 0,90 artışla 10.739,57 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,33, sanayi endeksi yüzde 0,88, hizmetler endeksi yüzde 0,42 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 125,00 puan ve yüzde 1,08 kazançla 11.688,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 63'ü prim yaptı, 33'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C) ile Gübre Fabrikaları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 424 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 424 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,3 artışla 2 milyon 518 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,54'ten, bileşik getirisi de yüzde 42,25'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,1335 lira, satışta 32,2622 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,1715 lira, satışta 32,3004 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2710, dolar/yen paritesi de 156,10 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 azalışla 83,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika

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