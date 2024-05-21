BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 artışla 10.895,25 puandan tamamladı. Mali endeks yüzde 3,39 artarken, teknoloji endeksi yüzde 0,73, sanayi endeksi yüzde 0,71, hizmetler endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2.423 dolardan işlem görüyor.

21.05.2024 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 155,68 puan artarak 10.895,25 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 27,76 puan ve yüzde 0,26 artarak 10.767,34 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.751,98 puanı ve en yüksek 11.088,01 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 1,45 artışla 10.895,25 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,39 artarken, teknoloji endeksi yüzde 0,73, sanayi endeksi yüzde 0,71, hizmetler endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 267,87 puan ve yüzde 2,29 kazançla 11.956,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 61'i geriledi. Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 423 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla 2 bin 423 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,1 azalışla 2 milyon 515 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,18'den, bileşik getirisi de yüzde 41,82'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,1331 lira, satışta 32,2619 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,1335 lira, satışta 32,2622 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2710, dolar/yen paritesi de 156,10 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 azalışla 82,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Bıst, Borsa, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:40 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi
16:34 Reisi’nin helikopteri nasıl bulundu Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı
16:33 İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın İtalya eleştirisine sert yanıt İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın İtalya eleştirisine sert yanıt
16:09 Yapı Kredi Bankası satılıyor mu Koç Holding’den açıklama var Yapı Kredi Bankası satılıyor mu? Koç Holding'den açıklama var
16:00 İki hemşire iki sır ölüm Ortak noktaları aynı doktor çıktı İki hemşire iki sır ölüm! Ortak noktaları aynı doktor çıktı
19:16 Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı
18:33 Adana Demirspor’da yaprak dökümü devam ediyor Yusuf Erdoğan, sözleşmesini tek taraflı feshetti Adana Demirspor'da yaprak dökümü devam ediyor! Yusuf Erdoğan, sözleşmesini tek taraflı feshetti
18:26 Bursa’da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu
17:46 Görevi herkesi şaşırttı İşte Stefan Kuntz’un yeni adresi Görevi herkesi şaşırttı! İşte Stefan Kuntz'un yeni adresi
17:28 Bayern’den ayrılacak mı Sacha Boey kararını verdi Bayern'den ayrılacak mı? Sacha Boey kararını verdi
17:20 Manken Tuğba Özay’dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun
17:17 Gençlerin işi çok zor Montella’dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması Gençlerin işi çok zor! Montella'dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması
16:29 Kitapyurdu’nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi Kitapyurdu'nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi
16:23 Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı
15:53 Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 20:15:58. #1.13#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement