BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,14 puan artarak 10.481,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 27,63 puan ve yüzde 0,26 artarak 10.506,79 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.413,77 puanı ve en yüksek 10.550,14 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 yükselişle 10.481,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,02, hizmetler endeksi yüzde 0,13 ve teknoloji endeksi yüzde 3,10 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 43,99 puan ve yüzde 0,38 kazançla 11.547,63 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 60'ı geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 343 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 343 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,2 artışla 2 milyon 439 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,2263 lira, satışta 32,3555 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,1649 lira, satışta 32,2938 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2740, dolar/yen paritesi de 156,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,8 azalışla 82,7 dolardan işlem görüyor.