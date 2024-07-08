BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12,29 puan artarak 10.864,08 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 50,11 puan ve yüzde 0,46 artarak 10.901,90 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.834,58 ve en yüksek 10.962,85 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 10.864,08 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,08, teknoloji endeksi yüzde 2,14 ve hizmetler endeksi yüzde 0,26 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 7,91 puan ve yüzde 0,07 kazançla 11.862,70 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44'ü prim yaptı, 55'i geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 367 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 367 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,1 azalarak 2 milyon 472 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,52'den, bileşik getirisi de yüzde 39,85'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,6172 lira, satışta 32,7479 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,6073 lira, satışta 32,7379 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2830 ve dolar/yen paritesi de 160,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 azalışla 85,6 dolardan işlem görüyor.